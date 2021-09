Loes Luca overwoog tijdens de lockdown met pensioen te gaan. Haar collega Pierre Bokma hielp haar bij het terugvinden van het plezier in haar werk, vertelt de 67-jarige actrice in gesprek met Libelle.

Luca overwoog te stoppen met werken, omdat ze de behandeling van de cultuursector tijdens de coronapandemie oneerlijk vindt. "Ik vond dat onze regering mijn sector zo liet zitten en werd moedeloos van wat er allemaal niet mocht. Ik heb echt gedacht: joh, krijg het lazarus, ik ga gewoon met pensioen", legt de actrice uit.

"Het leek erop dat de overheid blij was dat ze van ons af waren, van die vervelende mensen die om geld vragen. Ik vond het heel erg naar, al gebeurden er ook mooie dingen", zegt Luca, verwijzend naar scenarioschrijfster Maria Goos die een stuk had geschreven voor haar en Bokma (met wie ze eerder in 't Schaep met de vijf pooten speelde), waar ze voor gingen repeteren.

"Pierre heeft mij in die tijd echt mijn speelplezier weer teruggegeven. Uiteindelijk hebben we het stuk zelfs gespeeld: zeven keer voor 50 mensen en een keer in zo'n Fieldlab met 188 heel blije mensen. Het was beter dan niks."

Luca is momenteel te zien in de serie Maud & Babs van Omroep MAX waarin ze een moeder speelt die aan de ziekte van Alzheimer lijdt.