Netflix heeft The Roald Dahl Story Company gekocht en daarmee de rechten voor de verhalen van de kinderboekenschrijver in handen gekregen. Het is een volgende stap in de samenwerking die drie jaar geleden in gang is gezet, meldt The Hollywood Reporter woensdag.

Hoeveel Netflix heeft betaald voor het bedrijf dat eigenaar is van de hele catalogus van Dahl, waaronder boeken als Matilda, De GVR en Sjakie en de chocoladefabriek, is niet bekendgemaakt. De overname is een van de grootste aankopen in de geschiedenis van Netflix.

Netflix laat weten aan de slag te gaan met geanimeerde en liveactionfilms en -series. Ook zijn er plannen voor onder meer games en theaterstukken.

Het streamingplatform tekende in 2018 al een contract met The Roald Dahl Story Company voor de rechten om van zestien verhalen geanimeerde series te maken. Regisseurs Taika Waititi en Phil Johnston werken momenteel aan een serie gebaseerd op de wereld van Sjakie en de chocoladefabriek. Ook wordt er een nieuwe versie van Matilda de Musical gemaakt.

De kinderboeken van Dahl zijn meer dan 300 miljoen keer verkocht en in 63 talen vertaald.