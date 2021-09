Acteur Willie Garson is dinsdag op 57-jarige leeftijd overleden, meldt People. Hij was vooral bekend van zijn rol als Stanford Blatch in Sex and the City en de gelijknamige films.

Hij overleed na een kort ziekbed in het bijzijn van zijn familie. Het is niet bekend waar de acteur aan leed.

Garson begon zijn carrière in de jaren 80 met gastrollen in series Family Ties en Cheers. Hij was tussen 1998 en 2004 in een kleine dertig afleveringen van Sex and the City te zien als Stanford, de beste vriend van Carrie (Sarah Jessica Parker). Hij speelde die rol opnieuw in de twee films die van de serie werden gemaakt.

Dit voorjaar kondigde HBO aan dat Garson ook had getekend voor revivalserie And Just Like That, die momenteel wordt gefilmd in New York. Het is niet duidelijk of de acteur zijn opnames al had afgerond.

Garson was daarnaast onder meer te zien in de series White Collar, Hawaii Five-O en John from Cincinnati.

Garsons zoon Nathen plaatste dinsdag een eerbetoon aan zijn vader op Instagram. "Ik houd zoveel van je papa. Rust in vrede en ik ben zo blij dat je al jouw avonturen met mij kon delen en we zoveel konden bereiken samen. (..) Ik ben zo trots op jou."