James Bond-films hangen van spectaculaire actiescènes aan elkaar, maar veel kijkers zullen zich niet realiseren dat een autoachtervolging van enkele minuten zo drie weken aan opnametijd en een nog veel langere voorbereiding vergt. NU.nl nam, al in de zomer van 2019, een kijkje op de set van No Time To Die.

No Time To Die werd grotendeels in 2019 opgenomen en werd destijds al geplaagd door vertragingen in de productie. De film zou in het voorjaar van 2020 verschijnen, maar werd uitgesteld wegens het uitbreken van de coronapandemie. Ruim anderhalf jaar later verschijnt de film nu dan toch.

In juli 2019 was de second unit van de No Time To Die-crew neergestreken in de Schotse Hooglanden. Deze ploeg draait afzonderlijk van de first unit, die de scènes met de hoofdacteurs opneemt. Een second unit richt zich op beelden als stunts, achtervolgingen, maar ook tussenshots waar de acteurs niet voor nodig zijn.

In een dunbevolkt gebied in de Hooglanden is een containerhotel uit de grond gestampt voor het onderbrengen van de honderden crewleden die betrokken zijn bij het opnemen van een autoachtervolging voor de film.

'Valt niet mee om te verbergen dat je met 350 man opnames doet'

Locatiemanager Liam Irving, onder andere verantwoordelijk voor het vinden van de beste plekken om te filmen, lacht als hem gevraagd wordt naar het proberen geheim te houden van het filmproces.

"We willen zo graag discreet zijn, maar het valt niet mee om te verbergen dat je met een crew van 350 man in een rustig gebied arriveert. We doen ook niet echt ons best om niet op te vallen met onze helikopters en alle voertuigen", grapt hij.

Een helikopter vliegt inderdaad voortdurend boven de set, er ligt een boot op het meer en de wegen die worden gebruikt om te filmen zijn hermetisch afgesloten door beveiliging. Trekt zoveel bombarie altijd ongenode gasten? "Er zijn altijd wel paparazzi die dichtbij proberen te komen, maar we hebben ze dit keer nog niet in het water gezien. Als ze hierheen komen zwemmen, hebben ze het wel verdiend om een paar foto's te mogen maken."

De achtervolgingsscène die deels in Schotland wordt opgenomen, speelt zich in het verhaal in Noorwegen af. Irving bevestigt dat de makers van Bond graag zoveel mogelijk in het Verenigd Koninkrijk schieten. Hij voegt toe dat deze locatie uitermate geschikt is om te filmen en drie weken te vertoeven. Ook niet onbelangrijk: dit deel van de Schotse Hooglanden lijkt sprekend op het Noorse landschap waar al eerder gefilmd werd.

No Time To Die is de laatste Bond-film waarin Daniel Craig de hoofdrol op zich neemt. (Foto: BrunoPress) No Time To Die is de laatste Bond-film waarin Daniel Craig de hoofdrol op zich neemt. (Foto: BrunoPress) Foto: BrunoPress

Beschadigde auto's en continuïteitsproblemen

Second unit-regisseur Alexander Witt schat dat de drie weken aan opnemen uiteindelijk zullen leiden tot een scène van zo'n drie minuten. Maar voordat de cameramensen arriveerden, is er al zoveel mogelijk werk verricht. Het team dat op zoek is naar een geschikte locatie, is daarvoor al meer dan een maand bezig.

Zodra een locatie is gekozen, moet alles klaargemaakt worden voor de start. Elders wordt volgens stuntcoördinator Lee Morrison al door de stuntmedewerkers geoefend op wat er in de scène van hen verwacht wordt. Dit doen ze op locatie nog eens over.

“Stunts waarbij auto's bijvoorbeeld van de weg raken en door moeten rollen gaan niet altijd in een keer goed. De auto is dan vaak wel te beschadigd en moet er dus een andere worden gebruikt om het over te doen.” Neil Layton, Special Effects Manager

Manager Neil Layton (special effects) is dan al tijden bezig met het klaarstomen van de auto's voor de desbetreffende scènes. "In een achtervolging waarin drie auto's voorkomen, ben je niet klaar met het leveren van maar drie voertuigen", zegt Layton.

"Waar veel kijkers geen benul van hebben, zijn de continuïteitsproblemen waar wij bij de opnames mee te maken hebben. Zo'n achtervolgingsscène wordt namelijk niet zomaar chronologisch opgenomen zoals het in de film verschijnt. Het kan zijn dat je begint met een later deel, waar een auto al flink beschadigd moet zijn en voor een latere opname die zich eerder in het verhaal afspeelt, heb je juist weer een gloednieuwe wagen nodig."

"Daarnaast gaan stunts waarbij auto's bijvoorbeeld van de weg raken en door moeten rollen, niet altijd in een keer goed", vertelt Layton. "De auto is dan vaak te beschadigd en dan moet er dus een andere worden gebruikt om het over te doen."

Dit blijkt later op de dag nog maar eens als een scène waarin Bond zijn achtervolger de greppel in rijdt, over moet omdat de auto niet goed terechtkomt. De continuïteitsproblemen die Layton aankaartte, gelden echter ook voor het weer.

Tussen de buien door

Regisseur Witt licht toe dat Schotland meestal bewolkt is, dus is ervoor gekozen de scène met bewolking te filmen. Dit betekent wel dat als de zon schijnt, er gewacht moet worden met filmen.

Hetzelfde geldt voor de regenbuien die de set de rest van de dag plagen, waardoor de crew een groot deel wachtend onder partytenten moet doorbrengen. Uiteindelijk wordt de dag met ongedane zaken afgebroken. Morgen weer een dag.

Zo blijkt dat een scène van luttele seconden meer dan een dag draaitijd kan kosten. En tijd is zeker geld als je een ploeg van 350 man op de been hebt, helikopters laat rondvliegen en een heel gebied moet afzetten voor deze opnames.

Als de auto uiteindelijk maar wel de spectaculaire rol maakt, want dat is de voornaamste opdracht die Witt heeft meegekregen van regisseur Cary Fukunaga. "Het moet zo spannend mogelijk worden, zodat mensen opspringen als ze het zien."