Sekssc``enes in films en series zijn steeds vaker onderwerp van discussie en er zijn acteurs die ze weigeren. Nicole Kidman vindt dat soort scènes van belang voor het verhaal. zegt ze in Harper's Bazaar.

"Ik doe ze niet zomaar, maar als er een reden voor is. Ik heb altijd gezegd dat seks een belangrijk onderdeel is van de connectie tussen mensen. Dan moet je het toch ook laten zien op beeld", aldus de 54-jarige actrice in gesprek met het blad.

Kidman vindt het belangrijk zichzelf te blijven uitdagen en zoekt bij het kiezen van haar rollen altijd naar iets dat een beetje schuurt of ongemak oplevert. "Ik wil nooit iets doen wat ik al heb gedaan."

Soms kiest de 54-jarige actrice voor rollen die gevolgen hebben voor haar familie. Kidman doet namelijk aan methodacting: het overnemen van gewoontes en manieren van een personage om in de rol te komen. Dat kan ervoor zorgen dat haar man en twee dochters soms ineens met een totaal ander persoon te maken hebben.

"Als artiest denk je vaak: het maakt mij niet uit wat het mij kost als mens, ik vertrouw op mijn artistieke geest", aldus Kidman. "Je moet je afvragen: in hoeverre botst dit of gaat het samen met mijn familie en de andere mensen in mijn leven? Wat kost het hen en wat kost het mij? Hoe belangrijk is dit artistieke deel?", vervolgt de actrice, die eraan toevoegt goed met haar kinderen te praten over die keuzes. "Ik zeg ze altijd: dit heeft gevolgen, ik zal emotioneel zijn en anders reageren."