Steeds vaker wordt geopperd dat de volgende James Bond een vrouw moet zijn, maar de huidige vertolker Daniel Craig heeft zich daar nu tegen uitgesproken. De acteur zegt in gesprek met Radio Times dat hij vindt dat er simpelweg betere rollen voor vrouwen moeten komen.

"Waarom zou een vrouw James Bond moeten spelen als er gewoon een rol zou moeten zijn die net zo goed is, maar dan voor een vrouw?", aldus de 53-jarige acteur.

Volgens Craig is het zaak dat er gewerkt wordt aan een betere verdeling in Hollywood. "Er moeten gewoon betere rollen voor vrouwen en acteurs van kleur komen."

In de nieuwe film is voor het eerst een vrouwelijke 00-agent te zien: actrice Lashana Lynch neemt die rol op zich.

De acteur is binnenkort te zien in wat zijn laatste James Bond-film moet worden: No Time To Die. Wie het stokje dan van hem overneemt, is niet bekend. De laatste maanden worden namen als Henry Cavill (Superman) en Regé-Jean Page (Bridgerton) veel genoemd.