Streamingservice Netflix is de absolute winnaar geworden tijdens de uitreiking van de Primetime Emmy Awards in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd). De series The Crown en The Queen's Gambit leverden de service de eerste prijzen voor beste series op.

Netflix was in totaal 44 keer genomineerd voor de Emmy Awards in diverse categorieën, waaronder die voor beste dramaserie, beste comedyserie en beste gelimiteerde serie. Vorige week, bij het uitreiken van de Creative Emmy Awards, won de dienst al 34 prijzen. In de nacht van zondag op maandag kwamen daar dus nog eens tien Prime Time Emmy's bij.

De dienst won prijzen voor The Crown, zowel in de categorie beste dramaserie als voor de acteurs: Josh O'Connor won voor zijn vertolking van prins Charles, Olivia Colman won voor haar rol als koningin Elizabeth en Tobias Menzies won voor zijn rol als prins Philip. Ook Gillian Anderson, die Margaret Thatcher speelde, won een beeldje.

The Queen's Gambit werd de beste gelimiteerde serie. Ted Lasso, te zien bij Apple TV+, won de prijs voor beste comedyserie.

RuPaul Charles verbrak een bijzonder record: de presentator en bedenker van RuPaul's Drag Race is nu de meest bekroonde persoon van kleur in de geschiedenis van de Emmy's. Bij de Creative Emmy Awards won hij al het beeldje voor beste presentator van een realityserie of talentenjacht, in de nacht van zondag op maandag kwam daar nog de award bij voor beste realityserie.

De grote verliezer van de avond was The Handmaid's Tale. De serie was vorige week en deze week voor in totaal 21 prijzen genomineerd, maar won er niet één. De laatste keer dat een serie zo teleurstelde was in 2012 met Mad Men, destijds genomineerd voor zeventien prijzen.