Rusland heeft Benedetta, de nieuwe film van regisseur Paul Verhoeven, verboden. De film, die vanaf 7 oktober in de Russische bioscopen zou draaien, heeft geen distributievergunning van het ministerie van Cultuur gekregen, zo meldde het Russische staatsagentschap TASS zaterdag.

Het nieuwe werk van de 83-jarige Verhoeven gaat over de lesbische non Benedetta Carlini (gespeeld door Virginie Efira), die in de zeventiende eeuw door de kerkleiding werd berecht en werd verbrand op een brandstapel. Begin juli ging de film in première in Cannes.

Het verhaal van de nonnen zou vanwege een bepaalde scène in strijd zijn met een Russische wet. In de desbetreffende scène wordt een zelfgemaakte dildo gebruikt in de vorm van een heilige. Dat wordt beschouwd als beledigend voor religieuze mensen.

Volgens critici is het in Rusland sowieso moeilijk om films over homoseksualiteit op het witte doek te krijgen. Veel filmmakers knippen de scènes daarom bij voorbaat al uit hun werk.

Benedetta is vanaf begin oktober in de Nederlandse bioscopen te zien.