De Britse acteur Daniel Craig heeft op zijn laatste draaidag van de nieuwe James Bond-film No Time To Die een emotionele speech gehouden voor de aanwezige cast en crew. Dat is te zien in de documentaire Being James Bond, die gratis is te streamen via Apple TV.

Craig speelde het personage sinds 2006 in vijf films. In No Time To Die, die eind deze maand in première gaat, vertolkt hij de rol van 007 voor de laatste keer.

"Veel mensen hebben met mij aan vijf films meegewerkt en ik weet dat er een hoop gezegd is over wat ik van die films vind, maar ik hield van elke seconde dat ik aan deze films werkte", zegt een zichtbaar emotionele Craig.

De acteur vond deze 25e Bond-film het speciaalst, vertelt hij. "Want ik stond elke morgen op met het idee dat ik met jullie mocht samenwerken. Dat was een grote eer."

De Bond-film werd drie keer uitgesteld als gevolg van de coronacrisis. De film is geregisseerd door Cary Fukunaga en onder anderen Rami Malek, Lashana Lync en Léa Seydoux maken deel uit van de cast.