De drie genomineerde films voor de Gouden Kalf-publieksprijs zijn tijdens het tv-programma RTL Boulevard bekendgemaakt. Zij zijn nog in de strijd voor het Gouden Kalf namens het Nederlandse publiek.

De Slag om de Schelde, Luizenmoeder De Film en Bon Bini: Judeska in da House maken alle drie kans op de prijs, die in oktober wordt uitgereikt tijdens het Nederlands Film Festival.

"Ik vind het heel vet dat we op de shortlist staan", vertelde acteur Gijs Blom, die de hoofdrol speelde in De Slag om de Schelde. "We wilden een film maken voor het grote publiek en het feit dat we hiervoor genomineerd zijn, betekent dat deze het grote publiek heeft bereikt.

Volgens acteur Jandino Asporaat, hoofdrolspeler in Bon Bini: Judeska in da House, kwam de film op het juiste moment. "Bon Bini is gebleken de remedie te zijn tegen de verdeeldheid de afgelopen tijd. Het zou mooi zijn als het bekroond wordt met een prijs, maar dat mensen hebben genoten is de grootste prijs."

Ook Ilse Warringa, hoofdrolspeelster in Luizenmoeder De Film vertelde "ontroerd te zijn" door de nominatie.

Het festival vindt plaats van 24 september tot en met 2 oktober. De uitreiking van de Gouden Kalveren is op 1 oktober in Utrecht.