De derde reeks van de populaire serie Sex Education staat vanaf vrijdag op Netflix. Daarin komen vertrouwde gezichten voorbij, maar maken ook nieuwe acteurs hun opwachting. NU.nl zet het allemaal voor je op een rijtje.

Otis (Asa Butterfield), Jean (Gillian Anderson) en Eric (Ncuti Gatwa) keren terug

Bekende namen uit de eerste twee seizoenen zijn ook in de nieuwe reeks te zien, onder wie hoofdrolspeler Otis (Asa Butterfield) en zijn moeder Jean (Gillian Anderson). Ook Eric (Ncuti Gatwa), Maeve (Emma Mackey) en Adam (Connor Swindells) keren terug.

Jason Isaacs, Dua Saleh en Jemima Kirke zijn nieuw

Jason Isaacs maakt zijn debuut in Sex Education als Peter Groff, de oudere broer van schoolhoofd Michael Groff. De artiest en songwriter Dua Saleh maakt hun acteerdebuut als Cal, een non-binaire leerling op Moordale. En Jemima Kirke, die eerder onder meer in Girls te zien was, speelt het nieuwe schoolhoofd.

Jemima Kirke vertolkt het nieuwe schoolhoofd in seizoen drie. Jemima Kirke vertolkt het nieuwe schoolhoofd in seizoen drie. Foto: BrunoPress

Opnames werden uitgesteld vanwege corona

Zoals bij vrijwel elke serie en film heeft het coronavirus de opnames flink vertraagd. Vorig jaar september, ongeveer een half jaar na de uitbraak van COVID-19, werd duidelijk dat de opnames van Sex Education konden worden hervat.

Wat gaat er gebeuren?

Velen zullen zich na het tweede seizoen afvragen hoe het ervoor staat tussen Otis en Maeve en of Eric en Adam nog een stel zijn. Wat er precies gaat gebeuren, blijft nog even geheim. Maar het is in ieder geval wel duidelijk dat er ook in het derde seizoen volop sprake is van relatiebreuken, hook-ups en andere relatieperikelen.

Eric (Ncuti Gatwa) en Adam (Connor Swindells) huppelen samen door het bos. Eric (Ncuti Gatwa) en Adam (Connor Swindells) huppelen samen door het bos. Foto: ANP

Komt er een vierde seizoen?

Daar doen Netflix en de cast bij aanvang van het derde seizoen nog geen uitspraken over, hoewel Butterfield wel een origineel antwoord gaf toen Cosmopolitan UK hem ernaar vroeg. "Ik wil een kerstfilm in het thema van Sex Education", aldus de acteur. "Maar of er meer komt, weten wij ook niet. Het is niet aan ons."

Vaak wordt eerst even afgewacht hoe goed een seizoen wordt bekeken. De streamingdienst, die zelden cijfers naar buiten brengt, schatte kort na de lancering van het eerste seizoen dat de serie binnen vier weken tijd door 40 miljoen mensen bekeken zou zijn. Het lijkt gezien de leeftijden van de acteurs logisch dat een eventueel vierde seizoen ook het laatste zou zijn.