Matthew López werkt aan een remake van de film The Bodyguard uit 1992, schrijft Variety.

Whitney Houston speelde de hoofdrol in de film over een zangeres en haar bodyguard, die verliefd op elkaar worden. De lijfwacht werd gespeeld door Kevin Costner.

The Bodyguard leverde wereldwijd meer dan 400 miljoen dollar (bijna 340 miljoen euro) op en heeft een van de meest iconische soundtracks aller tijden met hits als I Will Always Love You, I'm Every Woman en Run to You.

Lawrence Kasdan, die de schrijver en producent van het origineel was, is nu ook een van de producenten van de film. Wie de hoofdrollen gaan vertolken is nog niet bekend, maar verschillende combinaties doen al de ronde: van Chris Hemsworth en Tessa Thompson tot Channing Tatum en Cardi B.