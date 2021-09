Kim van Kooten en Jacob Derwig zijn op 19 september samen te zien in de telefilm De Zitting. Het was voor het eerst in acht jaar dat het koppel weer samen op de set stond.

Acht jaar geleden speelden de twee in Het Diner, de verfilming van het gelijknamige boek van Herman Koch. Eerder waren de acteurs ook al samen te zien in de dramaserie In Therapie.

De Zitting, van regisseur Saskia Diesing en scenarist Lykele Muus, gaat over een gedoodverfde premierskandidaat (Derwig) die wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Een bekende auteur (Van Kooten) beweert dat de politicus haar 25 jaar geleden heeft verkracht tijdens een studentenfeestje.

Andere rollen zijn weggelegd voor Ellen Parren, Romana Vrede, Jaap Spijkers en Bram Suijker.

Derwig en Van Kooten zijn in 2022 wederom samen op televisie te zien. De twee acteurs vertolken de hoofdrollen in de verfilming van het boek De verschrikkelijke jaren tachtig van Tim Kamps. De achtdelige serie zal naar verwachting vanaf januari te zien zijn.