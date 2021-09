De Franse filmmaker Audrey Diwan heeft zaterdag de Gouden Leeuw gewonnen op het filmfestival van Venetië. De Française won de belangrijkste prijs van het festival voor haar film L'Événement, internationaal bekend onder de Engelse naam Happening.

De film gaat over een Franse studente die ongewenst zwanger wordt en daarom een abortus wil laten uitvoeren. De jury, met daarin onder meer Oscarwinnaars Bong Joon-ho (Parasite) en Chloé Zhao (Nomadland), was het unaniem eens over de keuze om de Gouden Leeuw aan L'Événement toe te kennen.

In een verklaring zegt Diwan dat ze de film met "woede en verlangen" maakte. "Ik deed het met mijn buikgevoel, mijn hart, mijn hoofd. Ik wilde dat Happening een ervaring zou worden", aldus Diwan, die pas de zesde vrouwelijke regisseur is die een Gouden Leeuw wint. Eerdere winnaars waren onder meer de eerdergenoemde Zhao en Sofia Coppola.