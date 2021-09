Disney heeft een releasedatum aan de liveactionremake van The Little Mermaid gehangen. Volgens entertainmentwebsite The Wrap verschijnt de film, met Halle Bailey in de hoofdrol, op 26 mei 2023 in de bioscoop.

De remake is een bewerking van de gelijknamige animatiefilm uit 1989. Naast Bailey, die ook zangeres is van het r&b-duo Chloe x Halle, zijn Javier Bardem en Melissa McCarthy te zien als respectievelijk King Triton en de zeeheks Ursula.

In 2019 werd al aangekondigd dat Bailey de rol van de Disney-prinses kreeg. Die beslissing stuitte destijds op flink wat kritiek vanwege de donkere huidskleur van de actrice.

De film had oorspronkelijk in 2020 al in première moeten gaan, maar vanwege de coronapandemie werd de productie stilgelegd.