Disney heeft besloten om nieuwe films de rest van het jaar alleen nog maar in de bioscoop in première te laten gaan, maakt het bedrijf vrijdag bekend. Dat betekent dat nieuwe producties van het entertainmentbedrijf niet eerst (ook) op streamingdienst Disney+ zullen verschijnen.

De films zullen tenminste 45 dagen lang in de bioscoop te zien zijn. Onder de nog te verwachten titels zitten onder meer de Marvel-film Eternals en The Last Duel, West Side Story en The King's Man, producties van 20th Century dat net als Marvel ook eigendom van Disney is.

Alleen de animatiefilm Encanto, die op 24 november uitkomt, krijgt een minder lange looptijd in de bioscoop. Encanto zal dertig dagen in de bioscoop te zien zijn voordat de film op Disney+ beschikbaar wordt als kerstcadeautje voor de abonnees.

In een verklaring zegt Kareem Daniel van Disney er vertrouwen in te hebben dat de bioscoopgang, die door de coronapandemie een tijd stil heeft gelegen, de komende tijd zal blijven verbeteren. "We kijken ernaar uit om publiek in filmtheaters te vermaken, terwijl we onze abonnees van Disney+ tijdens de feestdagen de film Encanto cadeau doen."