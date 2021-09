HBO Max heeft voordat het eerste seizoen van de reboot van Gossip Girl is afgelopen al een tweede seizoen besteld, schrijft Deadline.

In juli van dit jaar gingen de eerste zes afleveringen van de nieuwe serie in première bij HBO Max. De streamingdienst stelt nu dat de lancering daarvan de beste van dit jaar was in het genre dramaseries. De laatste zes afleveringen zijn vanaf november te zien.

Net als het origineel, dat van 2007 tot 2013 op televisie te zien was, draait het in de gelijknamige remake van Gossip Girl om een stel rijke tieners uit de chique wijk Upper East Side in New York.

Van de oude cast, die bestond uit onder meer Blake Lively en Penn Badgley, maakte tot nu toe alleen alleen Kristen Bell haar opwachting in de reboot. Ze is opnieuw te horen als de stem van Gossip Girl.

In de nog uit te zenden tiende aflevering van deze reeks maakt echter een aantal bekende gezichten uit de oude cast hun opwachting. Om wie het gaat, hebben de makers nog niet bekendgemaakt.