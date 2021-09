De Nederlandse actrice Nazmiye Oral en de Duitse acteur Murat Seven spelen in het derde seizoen van de populaire Netflix-serie Undercover een Turks echtpaar dat aan het hoofd staat van een drugsbende.

Daarnaast maken Wouter Hendrickx, Sarah Janneh, Yannick van de Velde, Gökhan Girginol en Gökhan Kizilbuga hun opwachting in de serie.

In de nieuwe reeks is Bob (Tom Waes) ontslagen bij de politie wegens wangedrag en hangt hem een celstraf boven het hoofd, terwijl Ferry (Frank Lammers) juist vrijkomt. Hij ziet echter dat zijn plek in de leiding van een drugsimperium is ingenomen door het Turkse echtpaar Serkan en Leyla Bulut (Seven en Oral).

Het nieuwe seizoen van Undercover is vanaf komend najaar te zien op Netflix.