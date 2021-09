Heleen van Royen heeft een gastrol te pakken in Goede Tijden, Slechte Tijden. De 56-jarige auteur kruipt voor de serie in de huid van Patty Schoenmakers.

"Ik ben een rasechte Amsterdamse en de beste vriendin van Billy", schrijft Van Royen op Instagram bij een foto met Shanti (Bertrie Wierenga), de dochter van Billy.

"Hoop dat dit mijn doorbraak wordt", aldus de schrijfster, van wie de acteerprestaties nu al te zien zijn via Videoland. Volgende week donderdag is ze in de reguliere uitzending van Goede Tijden, Slechte Tijden te zien op RTL 4.

Vorige week werd al bekend dat Martijn Fischer een rol gaat spelen in de langstlopende soapserie van Nederland.

In welke rol de 53-jarige acteur zijn opwachting maakt, is nog onduidelijk. Wel is bekend dat ook hij opduikt in de verhaallijn van het personage Shanti.