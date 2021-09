Netflix gaat in zee met TikTok-ster Addison Rae. Het streamingplatform heeft met de twintigjarige actrice een deal gesloten voor meerdere rollen in films en series, meldt Variety woensdag.

"Toen ik de kans geboden kreeg om met Netflix samen te werken, moest ik even in m'n arm knijpen. Om deze samenwerking nu te kunnen voorzetten, gaat mijn stoutste dromen te boven", zegt Rae in een verklaring.

De actrice is op dit moment te zien in He's All That, de remake van de romantische comedy She's All That. De film is het acteerdebuut van Rae, die vooral bekend is van haar filmpjes op TikTok.

De Amerikaanse zit sinds 2019 op TikTok en heeft maar liefst 83,3 miljoen volgers. Ze is daarmee de op twee na populairste persoon op het platform.