Andrew Garfield weet dat het niet zo veel uitmaakt wat hij zegt over de aanstaande Spider-Man-film, omdat fans toch niet zullen geloven dat hij niet te zien is in Spider-Man: No Way Home.

"Het is belangrijk voor mij om on the record te zeggen dat dit niet iets is waarbij ik bewust betrokken ben", zegt hij tegen Variety.

"Maar ik weet dat ik mensen niet kan wijsmaken dat ik niet weet wat er speelt. Alles wat ik zeg, kan verkeerd worden geïnterpreteerd. Of mensen worden enorm teleurgesteld, of het wordt fantastisch."

De 38-jarige acteur speelde de hoofdrol in de The Amazing Spider-Man-films uit 2012 en 2014. Voor Garfield speelde Tobey Maguire in drie films over de superheld en na Garfield nam Tom Holland het stokje over in de reboot van de filmreeks die in 2017 begon met Spider-Man: Homecoming.

Over Maguire en Garfield wordt gezegd dat zij naast Holland in de nieuwe film Spider-Man: No Way Home te zien zijn.

"Ik begrijp waarom mensen uit hun dak gaan bij dat idee, want ik ben zelf ook een fan", aldus Garfield. "Je droomt dan meteen over mogelijke scènes en momenten waarbij je denkt 'o mijn god, hoe cool zou het zijn als ze dat zouden doen?'"