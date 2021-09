Bob Odenkirk heeft de opnamen voor Netflix-serie Better Call Saul weer hervat nadat hij eind juli onwel was geworden op de set na een 'hartgerelateerd incident'.

"Zo blij dat ik hier ben en dat ik dit leven mag leven, omringd door zulke fijne mensen", schrijft de acteur op Twitter.

Hij werd na het incident met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg medische zorg. Even later liet de 58-jarige Odenkirk via een verklaring weten dat zijn toestand stabiel is. Wat hem precies mankeerde, is niet bekend.

Momenteel wordt het zesde seizoen van Better Call Saul, waarin Odenkirk advocaat Saul Goodman vertolkt, opgenomen in de Amerikaanse staat New Mexico.

Waarschijnlijk verschijnt de zesde reeks, die uit dertien afleveringen bestaat, in de eerste maanden van 2022 op Netflix.