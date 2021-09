Morgan Freeman (84), Danny DeVito (76), Al Pacino (81) en Helen Mirren (76) hebben een rol bemachtigd in Sniff, een misdaadfilm over de mogelijke moord op twee bewoners van een luxe seniorenoord.

In het verhaal sterven twee bewoners onder verdachte omstandigheden.

Politiedetective Keys (DeVito) haalt zijn gepensioneerde voormalig partner Mulwray (Freeman) over om aan de zaak te werken. De twee ontdekken dat de woongemeenschap een onderwereld heeft, gerund door de personages van Pacino en Mirren.

De film wordt geregisseerd door Taylor Hackford, die eerder onder meer An Officer and a Gentleman, The Devil's Advocate en Ray maakte. Sniff wordt volgens de regisseur een film noir, een duistere film met archetypische personages.

De producenten laten aan Deadline weten te hopen dat de film aan het einde van 2022 in de bioscoop te zien is.