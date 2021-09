Lucia Rijker, die tot ruim tien jaar geleden actief was in Hollywood, besloot om te stoppen met acteren na een vervelende ervaring op de set van Star Trek: The Future Begins (2009). De Dream School-presentatrice en voormalig kickbokser ervoer enorm veel angst op de set, vertelt ze in gesprek met VARAgids.

"Elke dag zat ik zes uur bij prothetische make-up met mijn ogen dicht waardoor ik goed luisterde naar alles en iedereen om me heen", zegt Rijker, die in 2008 een rol speelde in de veelgeprezen film Million Dollar Baby.

"Mijn make-up artist was zo zenuwachtig omdat hij binnen bepaalde uren zijn werk moest af hebben." Rijker merkte dat bekende acteurs beter werden behandeld.

"Mensen werden opgedeeld in klassen. Dat vond ik heftig. Daarna werden we in een geblindeerd karretje naar de studio gereden zodat eventuele paparazzi geen beelden konden schieten. Er heerste zo veel angst op die set, verschrikkelijk."

De kickbokser vond dat haar werk in de Hollywoodproductie "niets meer te maken had met wat of wie ze wilde zijn of uiten". "Totaal het tegenovergestelde van Dream School."