Michael K. Williams (54) is maandag dood aangetroffen in zijn appartement in Brooklyn, meldt New York Post. De acteur is vooral bekend van zijn rol als Omar Little in de tv-serie The Wire.

Williams' neef vond de acteur in de woonkamer van zijn penthouse in Kent Avenue. In de woning werden drugsparafernalia gevonden, wat volgens bronnen van de krant kan wijzen op een mogelijke overdosis.

De acteur sprak zich in het verleden openlijk uit over zijn drugsgebruik. In een interview met NJ in 2012 gaf Williams aan "dat het een wonder was dat hij nog niet was gestorven".

"Ik speelde met vuur. Ik gebruikte drugs op hele enge plekken met hele enge mensen. Het was slechts een kwestie van tijd voordat ik gepakt zou worden en mijn verhaal op de cover van een of ander tijdschrift zou staan. Of erger nog: dat ik in de gevangenis zou belanden of dood zou gaan. Als ik daar nu op terugkijk, snap ik eigenlijk niet dat ik het overleefd heb."

Acteur speelde in The Wire en Boardwalk Empire

In een interview met The Guardian in 2015 zei Williams dat hij zijn eigen levenservaringen gebruikt om zijn personages meer diepte te geven. "Ik kan namelijk mijn werk gebruiken om begrip en medeleven te kweken voor mensen die in het dagelijks leven worden gestereotypeerd of zelfs verstoten", aldus Williams.

Een van Williams bekendste rollen was die van Omar Little in The Wire, waarin hij een man speelt die drugsdealers berooft. Gedurende deze periode gebruikte Williams drugs, omdat hij naar zeggen erg verdiept raakte in de rol in de misdaadserie.

"Niemand wordt wakker en denkt: ik word een drugsdealer", vertelde de Amerikaan. "Er vindt een reeks gebeurtenissen plaats die ertoe leiden dat dit voor iemand nog de enige uitweg lijkt. Als zwarte man die in een achterbuurt is opgegroeid, heb ik sommige van die gebeurtenissen zelf meegemaakt."

Williams was verder onder meer te zien de films 12 Years a Slave en Assassin's Creed en in series als Boardwalk Empire, Community en When They See Us. Hij won veel prijzen voor zijn acteerwerk. De acteur werd in totaal vijf keer genomineerd voor een Emmy Award.