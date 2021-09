Phoebe Waller-Bridge heeft zich teruggetrokken uit de serie Mr. & Mrs Smith. De makers van de remake van de film uit 2005 met Brad Pitt en Angelina Jolie moet daarom op zoek naar een nieuwe hoofdrolspeelster, meldt The Hollywood Reporter.

Acteur Donald Glover kwam op het idee voor de serie en betrok Waller-Bridge, met wie hij samen speelde in Solo: A Star Wars Story, bij de ontwikkeling ervan. De twee acteurs zouden samen de hoofdrollen vertolken, maar volgens ingewijden verschilde hun creatieve kijk op de serie te veel van elkaar. De twee besloten in harmonie dat Waller-Bridge het project zou verlaten.

Het schrijven van de serie is momenteel in volle gang en de opnames moeten begin 2022 van start gaan. De makers verwachten niet dat het opnieuw casten van de vrouwelijke hoofdrol voor vertraging zal zorgen.

De film waar de serie op gebaseerd is, draaide om een koppel dat werkzaam is als huurmoordenaar en dit niet van elkaar weet. Ze krijgen de opdracht om elkaar uit de weg te ruimen.

Waller-Bridge, onder meer bekend van de serie Fleabag, is momenteel bezig met de opnames van Indiana Jones 5. Ook heeft ze meegeschreven aan de nieuwe James Bond-film No Time to Die, die eind september moet verschijnen.