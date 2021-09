Jean-Paul Belmondo is maandag op 88-jarige leeftijd overleden, zo meldt de Franse zender BFMTV. Hij gold als een van de grootste Franse acteurs van de twintigste eeuw en maakte bijna honderd films.

Zijn eerste belangrijke filmrol kreeg Belmondo in 1959 in het Franse drama À double tour van regisseur Claude Chabrol. Bij het grote publiek werd de acteur een jaar later bekend door zijn rol in À bout de souffle van regisseur Jean-Luc Godard.

Andere films waarin de acteur een rol speelde waren onder andere Classe Tous Risques (1960), Peur sur la ville (1975) en Borsalino (1970).

In 2001 werd Belmondo een maand voor de uitzending van de tv-film L'Aîné des Ferchaux door een beroerte getroffen. Hierna trok hij zich terug uit de filmwereld en beperkte hij zijn openbare optredens tot sportevenementen.

Zijn laatste grote rol speelde hij in 2008, in de film Un homme et son chien. In 2017 ontving Belmondo een ere-César, de nationale filmprijs van Frankrijk, voor zijn oeuvre.

De afgelopen jaren ging zijn gezondheid achteruit. Na het overlijden van zijn beste vriend en tevens acteur Charles Gérard lieten bronnen dicht bij Belmondo weten dat de acteur "zijn levensenergie had verloren".