De opnames van de film De Facelift waarin Henny Huisman een rol speelt, beginnen in oktober, zo maakte de zeventigjarige presentator maandag bekend in De Veronica Inside Ochtendshow. Hij maakte het project, dat toen nog een andere titel had, al in 2019 bekend.

De film kreeg aanvankelijk de titel Who the fuck is Henny Huisman?. In een eerder interview vertelde Huisman dat film draait om een man die wordt opgejaagd door de Italiaanse maffia.

Omdat de kans groot is dat hij geliquideerd wordt, besluit de man een facelift te nemen. "Zijn jonge vriendin kiest Michiel Huisman uit, want dat vindt ze een hunk. Maar er wordt een lelijke fout gemaakt: die man krijgt mijn hoofd", vertelt de presentator in de radioshow.

"Met alle gevolgen van dien, met achtervolgingen en weet ik veel wat. Verschrikkelijk leuk en heel leuk geschreven ook. Vanaf half oktober gaan we draaien."

Volgens Huisman wordt de soundtrack van de film gemaakt door Kris Kross Amsterdam. Twee van de drie leden van het dj-trio, Sander en Jordy Huisman, zijn neven van de presentator.

Huisman nam eerder al kleinere rollen op zich en sprak onder meer in 2003 de stem in van een haai in Finding Nemo. De overige castleden van de misdaadcomedy worden op een later moment bekendgemaakt.