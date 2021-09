Acteur Roeland Fernhout had graag vader willen worden. Dat verlangen verwerkt hij in het spelen van vaderrollen, vertelde hij in het programma Nooit meer slapen op NPO Radio 1.

"Ik vind vaders heel fijn om te spelen omdat ik zelf geen vader ben", zei Fernhout. "Dat wilde ik heel graag worden, maar het was mij niet gegeven. Voor mij is het spelen van vaders toch een manier om iets uit te leven of uit te zoeken van die onvervulde wens."

"Ik slaap prima 's nachts, maar het is natuurlijk wel een heel fundamenteel ding", legde hij uit. "Als ik een vader speel, speel ik stiekem heel veel laagjes waarmee ik daar van alles over vertel. Niemand weet daar verder iets van, maar hopelijk voelt de kijker het wel."

Fernhout speelt een vader in Mijn Beste Vriendin Anne Frank, de eerste Nederlandse bioscoopfilm over Anne Frank. De 49-jarige acteur is binnenkort ook als vader te zien in het vervolg op Costa!.