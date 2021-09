Regisseur en komiek Takeshi Kitano kreeg in Tokio de schrik van zijn leven toen een man zijn auto aanviel. De dader sloeg met een pikhouweel de ruiten van het voertuig stuk, zo schrijft de krant Asahi Shimbun. De bedenker van spelshow Takeshi's Castle en zijn chauffeur bleven volgens de politie ongedeerd.

De aanval vond plaats op het terrein van mediabedrijf TBS in de wijk Minato. De 74-jarige Kitano, die de artiestennaam Beat Takeshi gebruikt, had daar een nieuw programma opgenomen. Toegesnelde agenten konden de belager van de regisseur arresteren.

De politie zegt dat de verdachte schuld heeft bekend. Het is nog onduidelijk waarom hij de wagen van Kitano aanviel. De man zou onsamenhangende verklaringen hebben afgelegd.

Kitano dankt zijn internationale bekendheid vooral aan de cultserie Takeshi's Castle, waarin deelnemers een hindernisparcours moesten afleggen. Hij trad niet alleen op als regisseur, maar ook als acteur in films als Ghost in the Shell uit 2017.