Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week een realityserie met de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo, een lhbtiq+-animatieserie en Martin Scorseses ultieme gangsterfilm.

Series

La casa de papel (eerste helft seizoen 5)

Een van Netflix' grootste hits, La casa de papel, keerde deze week terug met de eerste helft van het allerlaatste, vijfde seizoen. De bende zit nu al meer dan honderd uur opgesloten in de Spaanse bank. El Professor is gevangen genomen en de crew heeft tot overmaat van ramp geen ontsnappingsplan meer.

Good Girls (seizoen 4)

Het laatste seizoen van Good Girls gaat van start. Dat wordt nog één keer genieten van Beth (Christina Hendricks), Ruby (Mae Whitman) en Annie (Retta) die na een supermarktoverval in onderwereld terechtkomen.

Sparking Joy with Marie Kondo (seizoen 1)

Na Tidying Up with Marie Kondo is er nu Sparking Joy with Marie Kondo, een realityserie waarin de wereldberoemde opruimexpert haar methodes in de praktijk brengt. Ze geeft een kijkje in haar eigen wereld en helpt mensen die moeite hebben om werk en privéleven te combineren.

How to Be a Cowboy (seizoen 1)

Dale Brisby wil oude cowboytradities in leven houden, zo laat hij zien in de realityserie How to Be a Cowboy. Dat doet hij onder meer door zijn "way of life" te delen met duizenden volgers op sociale media.

Turning Point: 9/11 and the War on Terror (seizoen 1)

Deze indringende documentairereeks neemt de gebeurtenissen rondom de aanslagen van 9/11 in vijf afleveringen grondig onder de loep. Van de opkomst van Al Qaeda in de jaren tachtig tot de reactie van de VS.

Q-Force (seizoen 1)

De animatieserie Q-Force gaat over een homoseksuele superspion en zijn lhbtiq+-team. Ze stonden lang aan de zijlijn bij de geheime dienst. Maar na tien jaar zonder missies hebben Steve 'Mary' Maryweather en zijn Q-Force geen zin meer om te wachten: ze gaan zélf op zoek naar een zaak.

Films

Sully (2016)

Clint Eastwood regisseerde in 2016 het voor een Oscar genomineerde drama Sully, een biopic over piloot Chelsey 'Sully' Sullenberger (Tom Hanks). Hij wist een neerstortende Airbus 320 nog in goede banen te leiden zodat er geen doden vielen. Hoewel de piloot een nationale held werd, ging er toch een kritisch onderzoek naar hem van start.

Afterlife of the Party (2021)

Feestbeest Cassie (Victoria Justice) overlijdt en krijgt van haar beschermengel de kans om als geest terug te keren naar haar beste vriendin Lisa (Midori Francis uit de Netflix-hit Dash & Lily). Ze krijgt vijf dagen om fouten uit het verleden goed te maken, zodat ze kans maakt om in de hemel te belanden.

Goodfellas (1990)

Martin Scorseses Goodfellas wordt door velen gezien als de ultieme gangsterfilm. Hierin volgen we het levensverhaal van Henry Hill (Ray Liotta), die samen met partners James Conway (Robert De Niro) en Tommy DeVito (Joe Pesci) de criminele ladder beklimt.

