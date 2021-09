Martijn Fischer heeft een rol te pakken in Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST). De 53-jarige acteur doet zeer binnenkort zijn intrede in de soap. Dat is vrijdag bekendgemaakt in de podcast van de RTL-serie.

In welke rol Fischer zijn opwachting maakt, is nog niet bekend. Het enige dat collega-acteurs Noa Zwan en Tamara Brinkman in de podcast kunnen vertellen, is dat hij opduikt in de verhaallijn van het personage Shanti, gespeeld door Bertrie Wierenga.

Het nieuws is inmiddels bevestigd door het officiële Instagram-account van GTST; daar is een foto van Fischer in het decor van soapcafé De Koning te zien.

Fischer speelt sinds 2003 in verschillende Nederlandse films en series. In 2012 brak hij bij het grote publiek door als vertolker van André Hazes in de musical Hij Gelooft in Mij. In 2015 kroop hij opnieuw in de rol van de volkszanger voor de bioscoopfilm Bloed, Zweet en Tranen.