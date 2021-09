Kate Walsh, die dokter Addison Montgomery speelde in Grey's Anatomy, keert terug in de ziekenhuisserie. De actrice, die de serie in 2007 verliet, maakt vrijdag bekend dat ze in het volgende seizoen weer te zien is.

Walsh maakte aan het einde van het eerste seizoen van Grey's Anatomy haar opwachting als dokter Montgomery, de vrouw van Derek 'McDreamy' Shepherd.

Ze was daarna nog twee seizoenen te zien en kreeg in 2007 een spin-off: Private Practice. Van die serie, over het wel en wee van de dokters en patiënten in een privékliniek in Los Angeles, werden zes seizoenen gemaakt.

In het afgelopen seizoen van Grey's Anatomy doken ook al een aantal andere oudgedienden van de serie op. Patrick Dempsey (Derek), T.R. Knight (George O'Malley), Chyler Leigh (Lexie Grey) en Eric Dane (Mark 'McSteamy' Sloan) hadden toen gastrollen.

Naast Walsh keert in het komende seizoen ook Kate Burton (Ellis Grey) terug.