Alle negen seizoenen van de sitcom Seinfeld zijn vanaf 1 oktober beschikbaar op Netflix in Nederland. Het nieuws volgt nadat Amerikaanse media woensdag berichtten dat de comedyserie vanaf oktober in de Verenigde Staten op Netflix te zien is.

In 2019 tekende Netflix een overeenkomst dat Seinfeld, dat 180 afleveringen telt en tussen 1989 en 1998 werd gemaakt, voor ten minste vijf jaar op de streamingdienst mocht worden vertoond.

Tot voor kort was de comedyserie nog te bekijken via de Amerikaanse streamingdienst Hulu. Omdat deze licentie nu is verlopen, mag Seinfeld verhuizen naar Netflix.

De serie, die draait om komiek Jerry Seinfeld en zijn vriendengroep, was een groot succes en won in totaal tien Emmy Awards. Naast Seinfeld zijn er ook rollen voor Julia Louis-Dreyfus, Larry David (die de serie samen met Seinfeld bedacht) en Jason Alexander.

Seinfeld is niet de eerste langlopende serie van NBC die via Netflix te zien is. Begin 2018 verschenen alle tien de seizoenen van Friends op de streamingdienst.