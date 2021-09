De releasedatum van de films Top Gun: Maverick en Mission: Impossible 7, waarin Tom Cruise de hoofdrol speelt, is wederom uitgesteld. Beide films zullen pas maanden later in de bioscopen te zien zijn, meldt Deadline.

Top Gun: Maverick zou eigenlijk op 19 november verschijnen, maar is met zes maanden uitgesteld tot 27 mei 2022.

Het zevende deel van Mission: Impossible stond aanvankelijk gepland voor mei 2022, maar zal nu pas vanaf 30 september 2022 in de bioscopen draaien.

Het besluit is genomen vanwege het voortduren van de coronapandemie. Bioscopen over de hele wereld draaien nog niet op volle capaciteit.

In april werd hetzelfde besluit genomen, omdat de opnames van de films vertraging opliepen door de pandemie. De nieuwe Top Gun-film zou eigenlijk al in juli 2021 in première gaan en Mission: Impossible 7 stond aanvankelijk gepland voor november 2021. Het achtste deel in de reeks werd ook al verplaatst en verschijnt in juli 2023.