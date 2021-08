Antoinette Beumer gaat bij Netflix aan de slag als Director Original Series Benelux. In die functie gaat de 59-jarige regisseuse series bedenken en ontwikkelen voor het streamingplatform.

Volgens Beumer betekent de overstap naar Netflix dat zij voorlopig stopt met regisseren. Met de aanstelling van Beumer wil de dienst verder vormgeven aan het voornemen om de komende jaren meer Nederlandse en Belgische content te gaan maken. Beumer, die op 1 november bij Netflix begint, werkte de afgelopen twee jaar bij Videoland, waar ze ook nieuwe films en series ontwikkelde.

De regisseuse gaat werken vanuit het Europese hoofdkantoor van Netflix in Amsterdam. De streamingdienst kondigde recent een flink aantal nieuwe Nederlandse en Belgische producties aan, zoals het nieuwe seizoen van Undercover, de nieuwe serie Dirty Lines over de Nederlandse sekslijnen in de jaren tachtig en de Belgische serie Grond van regisseurs Adil & Bilall. Regisseur Shady El Hamus (De Libi) werkt bovendien aan de eerste Nederlandse Netflix-film Forever Rich.

Beumer regisseerde de afgelopen decennia grote hits als Loft, Soof en De gelukkige huisvrouw. Haar nieuwste film Mijn vader is een vliegtuig opent eind september het Nederlands Film Festival in Utrecht.