Scarlett Johansson en Chris Evans gaan weer samen aan de slag. De twee acteurs, die onder meer gezamenlijk in de Avengers-reeks speelden, hebben volgens The Hollywood Reporter getekend voor een nieuwe film.

De film met de titel Ghosted zal uitkomen op de streamingdienst Apple TV+.

De acteurs waren naast de Avengers-reeks ook in een aantal andere superheldenfilms van Marvel te zien, zoals Black Widow en Captain America.

Maar het lijkt erop dat ze het in hun nieuwe project met minder superkrachten moeten stellen. Ghosted moet een 'romantische actie-avonturenfilm' gaan worden. Over de plot en personages die de twee gaan spelen is nog niets bekend.

Ghosted wordt geregisseerd door Dexter Fletcher, die eerder achter onder meer Rocketman en Eddie the Eagle zat. Het script wordt geschreven door de scenaristen die ook Deadpool en Zombieland schreven.