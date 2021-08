Zevenvoudig Emmy-winnaar Ed Asner is zondag op 91-jarige leeftijd overleden. Asner werd in de jaren zeventig in de VS bekend door The Mary Tyler Moore Show en sprak op latere leeftijd veel stemmen in, waaronder die van hoofdpersonage Carl Fredricksen in de Pixar-film Up.

Up gaat over een oudere man die ballonnen aan zijn huis vastbindt en zo naar Zuid-Amerika reist. De film geldt als een van de recente Pixar-klassiekers.

Pixar liet zondag in een verklaring weten: "Ed was onze echte Carl Fredricksen: een laagje chagrijn over een ongelooflijk liefhebbend en aardig mens. We zullen hem ontzettend missen."

Na het succes van The Mary Tyler Moore Show kreeg Asner een naar zijn personage Lou Grant vernoemde spin-offserie. Van 1981 tot 1985 was hij de voorzitter van acteursvakbond SAG.