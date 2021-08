Zangeres H.E.R. kan zich opmaken voor haar acteerdebuut. Volgens The Hollywood Reporter zal de Amerikaanse zangeres te zien zijn in een verfilming van de Broadwaymusical The Color Purple.

De musical is gebaseerd op het gelijknamige boek van Alice Walker uit 1982. The Color Purple vertelt het verhaal van drie zwarte vrouwen in het zuiden van de Verenigde Staten aan het begin van de twintigste eeuw.

H.E.R. zal in de film de rol van Squeak spelen, een serveerster die een carrière als zangeres ambieert.

Het verhaal werd in 1985 al verfilmd door Steven Spielberg. Zijn film werd destijds genomineerd voor elf Oscars, maar verzilverde daar niet een van. In die film speelde Oprah Winfrey een bijrol. Spielberg en Winfrey zijn bij de aankomende film betrokken als producent.

De releasedatum staat gepland op 20 december 2023.