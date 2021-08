Eddie Murphy en Jonah Hill zijn de hoofdrolspelers in een nieuwe Netflix-film. De personages van de twee acteurs zouden in de nog titelloze film "soms lijnrecht tegenover elkaar staan", meldt The Hollywood Reporter.

Details over de plot van de comedy zijn nog niet bekend, maar volgens The Hollywood Reporter gaat ze over de manier waarop "botsende culturen, maatschappelijke verwachtingen en generatieverschillen relaties vormen en beïnvloeden".

De film wordt geregisseerd door Kenya Barris, die eerder met Murphy samenwerkte voor de film Coming 2 America, het vervolg op de klassieker uit de jaren tachtig dat eerder dit jaar een streaminghit op Amazon was. Het script voor de Netflix-comedy is geschreven door Hill en Barris.

Wanneer de film uitkomt, is nog niet bekend.