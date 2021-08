Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week een remake van een beroemde klassieker uit de jaren negentig en een paar nagelbijtend spannende mystery-thrillerseries.

Series

Clickbait (seizoen 1)

In de nieuwe Netflix-thrillerserie Clickbait wordt huisvader Nick Brewer (Adrian Grenier) gekidnapt. Zijn ontvoerders zien hem als een misbruiker en moordenaar, terwijl zijn vrienden en familie hem als een perfecte gezinsman kennen. Is Nick - die door zijn ontvoerders wordt gelivestreamd - onschuldig of schuilt er inderdaad een gruwelijk monster in hem?

113 Bekijk hier de trailer van Clickbait

Open Your Eyes (seizoen 1)

De onheilspellende serie Open Your Eyes draait om een tiener die na een ongeluk aan geheugenverlies lijdt. Ze belandt in een geheugencentrum en probeert haar leven weer op te bouwen. De instelling waar ze in zit, blijkt er echter duistere en onconventionele maatregelen op na te houden.

Family Reunion (seizoen 4)

De McKellans zijn terug op Netflix met seizoen vier van de sitcom Family Reunion. De familie verhuist van megastad Seattle naar het platteland in de Amerikaanse staat Georgia, waar hun stadse gebruiken botsen met het zuidelijke leven van hun traditionele grootouders.

95 Bekijk hier de trailer van Family Reunion Part 4

Titletown High (seizoen 1)

In de Amerikaanse realityserie Titletown High, die zich afspeelt in Titletown in de staat Georgia, volg je het Americanfootballteam van een middelbare school. Naast de strijd om de winst leren we de spelers en de mensen om hen heen beter kennen. Een serie vol rivaliteit én romantiek.

Films

He's All That

Een populaire jongen die voor een weddenschap een buitenbeentje tot 'koningin' van de school moet zien te maken, daar draaide de nineties-komedie She's All That om. Nu is er een remake, He's All That, waarin de rollen worden omgedraaid. Een populaire influencer (gespeeld door TikTok'er Addison Rae) geeft een nerd (Cobra Kai-acteur Tanner Buchanan) een complete make-over.

Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed

Je kent cultheld Bob Ross vooral van zijn rustgevende schilderlessen vol "happy accidents", maar deze true crimedocu van Netflix brengt een minder bekend hoofdstuk uit zijn leven aan het licht. De mensen om Ross heen bleken met onder meer plagiaat, vervalsing, intimidatie en zelfs aanvallen op andere tv-schilders een dubieuze rol te spelen in zijn zakenimperium.

25 Bekijk hier de trailer van Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed

Tomb Raider

Studio Warner Bros. waagde zich in 2018 aan een nieuwe Lara Croft-film. In Tomb Raider (2018) kruipt Alicia Vikander in de huid van de onverschrokken avonturier. Ze gaat op onderzoek uit en richt zich op een verborgen, mythisch eiland; de plek waar haar verdwenen vader zeven jaar geleden voor het laatst werd gezien.

SAS: Rise of the Black Swan

Netflix' nieuwe actieknaller SAS: Rise of the Black Swan draait om special forces-held Tom Buckingham (Sam Heughan uit Outlander). Hij is met zijn vriendin onderweg naar Parijs voor zijn huwelijksaanzoek, maar zijn oude rivale Grace Lewis (Ruby Rose) en haar terroristenteam hebben hun trein gekaapt. Een spannende strijd op leven en dood barst los.

The Witcher: Nightmare of the Wolf

Fantasyserie The Witcher, gebaseerd op de gelijknamige videogamereeks (die weer is gebaseerd op een Poolse boekenreeks), was eind 2019 een megahit voor Netflix. Monsterjager Geralt of Rivia (Henry Cavill) komt later dit jaar terug en de nieuwe animatiefilm Nightmare of the Wolf is de perfecte film om die tijd te doden. Deze prequel focust op Vesemir, de mentor van Geralt, en laat meer zien van de geschiedenis van de bijzondere monsterjagers.

122 Bekijk hier de trailer van The Witcher: Nightmare of the Wolf

Deze titels verschenen deze week ook op Netflix:

24 augustus

Oggy Oggy (seizoen 1)

Untold: Caitlyn Jenner (2021)

25 augustus

Babies (seizoen 2)

Motel Makeover (seizoen 1)

Post Mortem: No One Dies in Skarnes (seizoen 1)

João de Deus: Cura e Crime (seizoen 1)

The River Runner (2021)

The Land That Time Forgot (1974)

Ballad in Blue (1965)

Animal (2005)

An Inspector Calls (2015)

Bitter Springs (1950)

A.K. (1985)

Really Love (2020)

Adieu Gary (2009)

Alice and Martin (1998)

Unter Geiern (1964)

Aram (2002)

Asphalte (1981)

Avant Qu'il Ne Soit Trop Tard (2005)

Blanche and Marie (1985)

Daleks' Invasion Earth: 2150 A.D. (1966)

Diaboliqeument Vôtre (1967)

Divorces (2009)

Winnetou 1: Apache Gold (1963)

Winnetou - 2. Teil (1964)

The Desperado Trail (1965)

Bienvenue Parmi Nous (2012)

Bienvenue à Bord! (1990)

Black Mic Mac (1986)

Ceux Qui Restent (2007)

Der Schatz Im Silbersee (1962)

The Oil Prince (1965)

Celles Qu'On N'a Pas Eues (1981)

L'Avare (1980)

The Likely Lads (1976)

The Love Lottery (1954)

Les Babas-Cool (1981)

L'Arbre de Noël (1969)

The Boat on the Grass (1971)

L'Ange Noir (1994)

L'Anniversaire (2005)

Austerlitz (1960)

The Antidote (2005)

Summer Love (2006)

Arrête Ton Char...Bidasse! (1977)

Chobizenesse (1975)

26 augustus

Edens Zero (seizoen 1)

27 augustus

D.P. (seizoen 1)

I Heart Arlo (seizoen 1)

Ride on Time (seizoen 3)

King of Boys: The Return of the King (seizoen 1)