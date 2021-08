De nieuwste James Bond-film No Time To Die is opgenomen in de officiële selectie van het filmfestival in Zürich. Dit is de eerste keer dat een film uit de iconische franchise hier deel van uitmaakt, meldt Variety vrijdag.

De 25e Bond-film werd drie keer uitgesteld als gevolg van de coronacrisis. De vertoning van No Time To Die tijdens het festival valt gelijk met de wereldpremière in Londen.

"We hebben maanden moeten vechten voor deze première en hebben over de kleinste details moeten onderhandelen met filmmaatschappij Universal", vertelt Chrisitan Jungen, artistiek directeur van het filmfestival.

No Time To Die was in maart 2020 een van de eerste grote films die door de gevolgen van corona werd uitgesteld. De film kostte ruim 200 miljoen dollar (164 miljoen euro) om te maken. Dat zou niet rendabel zijn als wereldwijd een groot deel van de bioscopen dicht is.

Dit is de laatste James Bond-film van de Britse acteur Daniel Craig, die sinds 2006 de titelrol speelt. De film is geregisseerd door Cary Fukunaga en onder anderen Rami Malek, Lashana Lync en Léa Seydoux maken deel uit van de cast.