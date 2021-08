Spike Lee heeft na veel kritiek besloten de passages over complottheorieën uit de laatste aflevering van zijn documentaireserie over 9/11 te verwijderen. Het laatste deel is daardoor zo'n dertig minuten korter geworden, meldt The Hollywood Reporter.

De 64-jarige regisseur maakte voor HBO de documentairereeks NYC Epicenters 9/11-2021½ over de aanslagen die plaatsvonden op 11 september 2001. De serie bestaat uit vier delen waarvan tot nu toe alleen de eerste is uitgezonden. Wel werd de serie al ingezien door pers waarna kritiek ontstond op de laatste twee delen waarin complottheorieën worden behandeld.

In de eerste versie van de laatste aflevering zouden leden van Architects & Engineers for 9/11 Truth hebben gesproken, een organisatie die stelt dat de 'Twin Towers' niet zijn ingestort door de impact van de vliegtuigen en de brand, maar bewust zijn neergehaald.

Lee verdedigde het behandelen van de theorieën eerder deze week nog in The New York Times. "Mijn aanpak is de informatie in de film te stoppen en de mensen zelf te laten beslissen. Ik respecteer de intelligentie van de kijkers." Wel vertelde de regisseur dat hij zelf ook vragen heeft over de instorting van de torens. Hij zei dat hij hoopte dat het Amerikaanse Congres zich opnieuw over de zaak zal buigen.

Vervolgens liet HBO in een verklaring weten dat Lee was teruggegaan naar de studio om de laatste aflevering alsnog te veranderen. De derde aflevering, waarin wordt gesproken over de mogelijkheid dat het vierde gekaapte vliegtuig dat neerstortte in een weiland in Pennsylvania niet is gecrasht maar neergeschoten, is niet aangepast.