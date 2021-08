Netflix gaat voor het eerst een wereldwijd virtueel evenement organiseren voor fans. Tijdens het Tudum-event, dat op 25 september plaatsvindt, geven makers en acteurs een voorproefje van nog te verschijnen Netflix-films, series en specials.

De bijeenkomst wordt live gestreamd op het YouTube-kanaal van de populaire streamingdienst. Het evenement duurt bij elkaar zo'n drie uur. In totaal komen er zeventig titels langs die Netflix de komende tijd gaat uitbrengen.

Series die in elk geval aan bod komen op het Tudum-event zijn Stranger Things, La Casa de Papel, Bridgerton, The Crown, Emily in Paris, Ozark en Sex Education.