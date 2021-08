Samba Schutte is te zien in de nieuwe komische piratenserie Our Flag Means Death op HBO Max, onthult Variety vrijdagavond. De Nederlands-Mauritaanse acteur en komiek voegt zich bij onder anderen Taika Waititi en Joel Fry.

De piratenserie is losjes gebaseerd op de avonturen van Stede Bonnet (gespeeld door Rhys Darby), een achtiende-eeuwse Engelse aristocraat die zijn luxe leven achter zich liet om in de Caraïben piraat te worden.

Tijdens zijn reis komt hij de beruchte piraat Zwartbaard (Waititi) tegen, met wie hij samen optrekt.

Naast de 38-jarige Schutte, bekend van onder meer de film The Tiger Hunter, is vrijdag ook Fred Armisen toegevoegd aan de cast, die verder nog bestaat uit onder anderen Ewen Bremner, Guz Khan en Vico Ortiz.

Schutte is ook bekend als stand-upcomedian en maakte meerdere voorstellingen waarmee hij door de Nederlandse theaters toerde.