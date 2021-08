Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week alle seizoenen van Downton Abbey, de vijfde reeks van realityhit Keeping Up With the Kardashians en een nieuwe Netflix Original met Jason Momoa.

Series

The Chair (seizoen 1)

Killing Eve en Grey's Anatomy-actrice Sandra Oh speelt de hoofdrol in de nieuwe komische dramaserie The Chair. Haar personage Ji-Yoon Kim gaat aan de slag als het nieuwe (en eerste vrouwelijke) afdelingshoofd op een prestigieuze universiteit, maar die carrièreswitch zet haar hele leven op zijn kop.

Downton Abbey (seizoen 1 t/m 6)

Eerder deze week voegde Netflix alle zes seizoenen van Downton Abbey toe. De serie gaat over de adellijke familie Crawley die ontdekt dat de wereld steeds minder behoefte heeft aan adellijke titels. De familie probeert hun toekomst veilig te stellen in een razendsnel veranderende wereld.

Everything Will Be Fine (seizoen 1)

Everything Will Be Fine is een nieuwe Mexicaanse dramedy over een koppel dat gaat scheiden, maar in het belang van hun kind toch besluit om samen te blijven wonen.

Keeping Up With the Kardashians (seizoen 5)

Keeping Up With the Kardashians is de ultieme realityserie en vanaf deze week is het vijfde seizoen te zien op Netflix. Deze reeks dateert alweer van 2010 en is vooral een trip down memory lane.

Films

Sweet Girl (2021)

In Sweet Girl neemt Cooper (Jason Momoa) het op tegen de farmaceutische industrie. Hij verloor zijn vrouw omdat een groot bedrijf de levensreddende medicijnen uit de handel haalde en besluit wraak te nemen.

The Loud House Movie (2021)

In Nickelodeons The Loud House Movie reist de Loud Family (in Nederland beter bekend als de Herrie-familie) naar Schotland. Hier komen de herriemakers erachter dat ze afstammen van steenrijke royalty.

Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes (2021)

In The Nilsen Tapes vormen cassettebandjes van seriemoordenaar Dennis Nielsen, die naar verluidt ongeveer vijftien of zestien moorden pleegde, de rode draad. Terwijl hij zijn verhaal vertelt komen ook nabestaanden, slachtoffers en politieagenten aan het woord.

Untold: Deal With the Devil (2021)

Deze documentaire duikt in het leven van Christy Martin, een van de eerste grote, professionele vrouwelijke boksers van de jaren negentig. Ze vocht niet alleen in de ring, maar ook in haar privéleven moest ze - letterlijk en figuurlijk - flink knokken.

Monster Hunter (2020)

In gameverfilming Monster Hunter belanden soldaat Artemis (Milla Jovovich) en haar team in een alternatieve wereld, waarin ze oog in oog komen te staan met gigantische monsters waar hun militaire wapens niet tegen werken. Een mysterieuze lokale hunter leert ze hoe ze deze beesten kan neerhalen.

Dark Waters (2019)

Mark Ruffalo en Anne Hathaway maken indruk in Dark Waters, een waargebeurd drama over een advocaat (Ruffalo) die zijn baan - bij een kantoor dat chemiebedrijven vertegenwoordigt - op het spel zet als hij illegale afvallozing aan het licht wil brengen.

The Big Short (2015)

Steve Carell, Christian Bale en Ryan Gosling leggen op heldere wijze uit hoe banken mensen oplichten. De mannen spelen in The Big Short een paar sluwe opportunisten die de Amerikaanse beurscrash van 2006-2007 zien aankomen en zich inzetten tegen de banken om multimiljonair te worden.