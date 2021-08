Er komt een derde reeks van Never Have I Ever, de comedyserie die is bedacht door Mindy Kaling. Het tweede seizoen verscheen in juli op Netflix.

Wanneer het nieuwe seizoen te zien is, is volgens The Hollywood Reporter nog niet bekend.

Kaling, bekend van onder meer The Office en The Mindy Project, is samen met Lang Fisher de bedenker van de serie. Ze inspireerde het verhaal op haar eigen jeugd.

Never Have I Ever draait om de tiener Desi (Maitreyi Ramakrishnan), die komt uit een Indiase familie en worstelt met problemen op het gebied van liefde, vriendschap en familie.

Centraal staat de driehoeksverhouding die ze heeft met klasgenoten Ben (Jaren Lewison) en Paxton (Darren Barnet). Voormalig tenniskampioen John McEnroe is in de serie te horen als verteller.