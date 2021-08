De Japanse acteur Sonny Chiba is donderdag op 82-jarige leeftijd overleden, meldt The Wrap. De acteur speelde in tientallen Japanse films, maar was daarnaast ook in enkele grote Hollywood-producties te zien, waaronder Kill Bill.

De acteur overleed aan de gevolgen van het coronavirus. Na zijn besmetting werd hij ziek en opgenomen in het ziekenhuis.

Chiba begon zijn carrière in diverse Japanse actiefilms en -series en was te zien in veel films van regisseur Kinji Fukasaku (Battle Royale). Voor zijn filmcarrière behaalde hij zijn zwarte band in karate, wat hij ook kon gebruiken in de vele vechtfilms waarin hij speelde. Hij kreeg les van de karatemeester Masutatsu Oyama, die Chiba in een drietal films vertolkte.

In 1974 brak hij internationaal door met zijn rol in de film The Street Fighter. Ook in de vervolgen speelde hij mee.

Chiba is waarschijnlijk het bekendst van zijn rol als de gepensioneerde zwaardenmaker Hattori Hanzo in het eerste deel van Kill Bill, geregisseerd door Quentin Tarantino. Ook was de acteur te zien in The Fast and the Furious: Tokyo Drift.