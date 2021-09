Het dagboek van Anne Frank is het meest gelezen Nederlandse boek ter wereld, maar een grote Nederlandse film over het Joodse meisje bleef tot nu uit. Regisseur Ben Sombogaart (De Tweeling, Knielen op een bed violen) waagt zich er aan in Mijn beste vriendin Anne Frank en laat ook een andere kant van Frank zien.

Een verfilming van het dagboek was geen vreemde keuze geweest. Het boek is inmiddels rechtenvrij en is dus nog nooit voor het grote doek verfilmd in Nederland. Toch kozen Sombogaart en scenarioschrijver Paul Ruven voor het verhaal van Franks beste vriendin Hannah Goslar, die de oorlog overleefde en in Israël woont.

Tien jaar geleden wilden Ruven en Marian Batavier het dagboek van Anne Frank verwerken tot een verhaal voor een film. Maar ze liepen tegen problemen aan, vertelt Ruven aan NU.nl. "Dat stuitte op allerlei copyrightgedoe. Het dagboek is na zeventig jaar rechtenvrij, maar dan moet je je wel aan de allereerste versie houden. Die versie is nog heel erg geëdit door Otto Frank."

Ontbrekende passages in dagboek

Daardoor ontbreken enkele passages, omdat Otto Frank die uit het boek had gehaald. Daarmee is een deel van de authenticiteit verdwenen, iets waar de filmmakers wel naar op zoek waren. Aan het verhaal van Goslar, die sinds 1933 beste vriendinnen was met Frank, ontbrak dat niet. Goslar was ook niet bang eerlijk te zijn over haar beste vriendin: ze kon soms best onaardig doen.

Ruven: "Omdat Anne Frank een icoon is, vinden mensen al heel snel dat je daar niet aan mag komen. Maar ze zat ook in de prepuberteit en was ook gewoon weleens vervelend. Dat staat wel in allerlei boeken beschreven, maar het was onze liefste wens dat we dat ook in een film zouden zien."

Sombogaart wilde daarom het verhaal regisseren. "Ik dacht: als het gewoon de zoveelste verfilming is van het verhaal van Anne Frank, vind ik dat eigenlijk niet zo interessant. Maar dit perspectief, het vertellen vanuit haar beste vriendin Hannah, wél. Dat je het icoon als gewoon mens ziet. Met allerlei nukken en hebbelijk- en onhebbelijkheden die meisjes op die leeftijd hebben. Trouw en ontrouw in vriendschap, dat vond ik heel mooi."

Goslar hield contact in concentratiekamp

De film vervlecht het leven van Goslar en Frank in Amsterdam met het leven in kamp Bergen-Belsen, waar beide meisjes los van elkaar terechtkwamen. Het alledaagse van het tienerleven in Amsterdam schetst de hechte vriendschap van de meisjes. Dat trekt de kijker mee in het verdriet dat Goslar moet hebben gevoeld toen ze ontdekte dat haar beste vriendin ook in Bergen-Belsen zat, maar aan de andere kant van het hek en daar doodziek was en verhongerde.

Sombogaart toont hoe Goslar haar best deed contact te houden met haar vriendin, ondanks alle gevaren in het concentratiekamp, en voor haar wilde zorgen. "Het is bijna niet te geloven dat dat echt gebeurd is", aldus de regisseur.

De twee actrices die Goslar en Frank spelen, Josephine Arendsen en Aiko Mila Beemsterboer, zijn volgens scenarioschrijver Ruven uitstekend uitgekozen. Ook Goslar zag de gelijkenissen tussen Beemsterboer en Frank, tot in de kleine maniertjes. Sombogaart: "Aiko dook er echt in. Die heeft zich suf gelezen en geresearcht. Zij heeft het dagboek herlezen, is ingedoken op allerlei details. Als wij door het script heen gingen, kwam zij met details en achtergrondinformatie die wij helemaal niet kenden."

Voor veel jongeren staat de Tweede Wereldoorlog steeds verder weg. Dat zette Goslar ertoe aan haar medewerking aan de film te verlenen en de makers geregeld te woord te staan. Ruven: "Dat was een van de eerste dingen die Hannah tien jaar geleden zei: 'Ik wil dat er een film komt, zodat de volgende generaties dit niet zullen vergeten'. Voor haar is het ontzettend belangrijk dat het verhaal nu ook in deze vorm de wereld in gaat."

Mijn beste vriendin Anne Frank is vanaf 9 september in bioscopen te zien. De film zal later in diverse landen ook via Netflix te bekijken zijn.