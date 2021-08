Acteurs reageren niet enthousiast op de beslissing om voortaan geen aparte Gouden Kalveren voor mannelijke en vrouwelijke acteurs meer uit te reiken. Acteur Yorick van Wageningen besloot na de beslissing uit de Academy, die jaarlijks de verdeling van de Gouden Kalveren bepaalt, te stappen.

De acteur zegt per direct zijn lidmaatschap bij de Nederlandse Academy op. Van Wageningen, bekend van films als Oorlogswinter en Girl with the Dragon Tattoo, vindt dat de Academy zonder goed na te denken heeft besloten om voortaan nog maar één prijs uit te reiken voor de beste acteerprestatie in een Nederlandse film.

"Ik begrijp niet dat een beslissing zo omvangrijk als deze niet aan de leden is voorgelegd", schrijft Van Wageningen in een brief. "Zelfs al is het genderneutraal maken van de acteursprijzen misschien niet verkeerd; het gekozen moment om dit te doen kan nauwelijks slechter."

"De hele cultuursector is de afgelopen anderhalf jaar vermoord. Tienduizenden makers staat het water tot aan de lippen. Talent is vernietigd. En uitgerekend dit moment nemen jullie zonder ledenraadpleging een beslissing op basis van buitengewoon geladen identiteitspolitiek waarvan je op je vingers kunt natellen dat die de komende tijd de discussie gaat beheersen."

Het Nederlands Film Festival (NFF), dat de Gouden Kalveren uitreikt, heeft besloten dat er voortaan niet meer vier, maar drie acteursprijzen in de filmcategorie worden uitgereikt. Voorheen maakten mannelijke en vrouwelijke acteurs apart kans op de prijs voor de beste hoofdrol en de beste bijrol, maar die zijn nu samengevoegd in twee genderneutrale categorieën. Daarnaast is de prijs voor de beste acteur in een korte film toegevoegd. Ook in de categorie beste hoofdrol in een dramaserie wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen acteurs en actrices. Wel is de categorie beste bijrol in een dramaserie toegevoegd.

'Actrice wordt hier niet mee geholpen'

"Wie wordt hiermee geholpen?", vraagt Westworld-actrice Katja Herbers, die de brief van Van Wageningen ook deelt, zich donderdag hardop af op Twitter. "In ieder geval niet de vrouw (die nog altijd minder rollen tot haar beschikking heeft dan de man) en ook niet de Nederlandse film, die hiermee aandacht voor twee films minder genereert", schrijft Herbers.

Manoushka Zeegelaar Breeveld, voorzitter van ACT Acteursbelangenvereniging, is wel te spreken over de wijzigingen, omdat ze graag brede representatie van acteurs ziet. "Voor nu is deze nieuwe indeling een eerste stap op weg naar meer inclusiviteit en diversiteit. In het bijzonder met het nieuwe Kalf voor Beste Hoofdrol Korte Film zijn wij blij, omdat de diversiteit van acteurs en makers die voor deze prijs in aanmerking komen tot nu toe het grootst is."

Algemeen directeur Silvia van der Heiden van het NFF zegt dat de discussie over genderinclusiviteit in de filmwereld urgent is. "Het NFF beweegt mee met de tijdgeest en heeft ervoor gekozen om, zoals bij de andere Gouden Kalveren al decennia het geval is, het onderscheid tussen man en vrouw bij de acteerprijzen op te heffen", liet ze eerder op donderdag in een reactie weten.